Евакуація людей: до центру Умані потрапив снаряд

У четвер, 24 лютого, оголосили евакуацію людей в Уманському районі. Причиною став снаряд, який потрапив до центральної частини міста. Одна людина загинула, 5 у лікарні.

Інформація про евакуацію людей в Уманському районі з'явилася на Facebook-сторінці Олександра Скичка. За попередньою інформацією, є один постраждалих серед цивільного населення та ще 5 перебувають у лікарні. Відомо, що оголошено евакуацію населення в радіусі 30 км від військової частини в Россошок. Масові пункти збору для людей без машин на виїзді з Умані на трасі Стрий-Ізварине біля АЗС WOG. Для тих, хто може виїхати на автомобілі радять їхати дорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там громадян координуватимуть представники районної державної адміністрації.



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