Фігурантів справи про вбивство журналіста Сергієнка відпустили під домашній арешт

Суд відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка Романа Недибалюка і Віктора Горбенка.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook адвокат Євгенія Закревська, без коментарів.

Нагадаємо, громадського активіста та журналіста, Героя України Василя Сергієнка знайшли мертвим у Виграєвському лісі, в 15 км від міста Корсунь- Шевченківський Черкаської області, 5 квітня 2014 року. Напередодні його викрали з власного будинку, дорогою били і катували.

Колеги активіста називають замовником злочину екс-"регіонала", народного депутата від "Відродження" Геннадія Бобова, який є фігурантом журналістських розслідувань Сергієнка. Депутат свою причетність до злочину заперечує.

Підозрюваного в організації вбивства журналіста та активіста Майдану Василя Сергієнка затримали в Києві у травні минулого року. Ним виявився екс- начальник охорони народного депутата Вадим Мельник. Після затримання чотирьох виконавців він довгий час переховувався від слідства і перебував у розшуку.