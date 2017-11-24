Femen устроили Порошенко "черную пятницу"

24 ноября, представитель организации Femen Анжелина Диаш устроила "праздник в магазине "Рошен" на Крещатике. Активистка прибыла в магазин конфет топлес. Протестуя против президента Украины, которому принадлежит магазин, она начала разбрасывать сладости.

Кроме того, на груди у нее красовалась надпись "Black Friday", а на спине "Sale Roshen". Эти же лозунги она также выкрикивала, разбрасывая конфеты. Акция длилась около 5 минут, после чего охранник магазина вывел активистку.

Напомним, в "черную пятницу" ряд магазинов заманивают покупателей большими скидками на товар. Так, активистка Femen имела цель напомнить Порошенко о его невыполненном предвыборном обещание - продать компанию Рошен.

Это уже не первая акция организации за последние недели. Ранее активистки сожгли декорации возле магазина "Рошен" в Киеве и Виннице, а также в День достоинства и свободы показали, что правление Порошенко не оправдало ожидания украинцев.