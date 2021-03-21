Форум "Украина 30" становлен из-за карантина в Киеве

Всеукраинский Форум "Украина 30" приостановлен из-за введения карантинных мероприятий в столице Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение организаторов в Facebook.

Всеукраинский Форум "Украина 30" приостановлен из-за введения карантинных мероприятий в столице Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение организаторов в Facebook.

"Всеукраинский Форум "Украина 30" берет перерыв на три недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия", - указали организаторы.

В Киеве с 20 марта на три недели - до 9 апреля включительно - введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.