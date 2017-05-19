Фрегат "Гетман Сагайдачный" сломался вскоре после ремонта

Дизельный двигатель фрегата Военно-морских сил Вооруженных сил Украины "Гетман Сагайдачный"вышел из строя вскоре после ремонта.

Несмотря на условия контракта, предприятие-подрядчик не устранило дефекты двигателя по гарантии в течение согласованного срока, сообщает военная прокуратура. Она обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс. грн.

Ранее завод "Ленинская кузня", который относят к сфере влияния Петра Порошенко, выиграл тендер на ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный". Доковый ремонт корпусной, механической и электрической частей военного корабля должны были провести с 1 марта по 1 июля. Касается ли иск прокуратуры "Ленинской кузни" или ремонтных работ, проведенных ранее, неясно.