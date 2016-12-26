ФСБ России назвала основные рабочие версии катастрофы Ту-154

ФСБ России сообщила основные версии катастрофы Ту-154 в небе над Черным морем.

Как передает Интерфакс, основными рабочими версиями крушения Ту-154 являются "попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета".

В то же время, признаков, указывающих на возможность совершения теракта на борту самолета к настоящему времени не получено:

"Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено", - говорится в сообщении.