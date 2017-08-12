Футбольные ультрас устроили массовую драку в Киеве

Возле станции метро "Олимпийская" подрались киевская группировка "Родичі" с одесским блоком "Сегедка".

Сразу после матча "Динамо"-"Звезда" возле станции метро "Олимпийская" группировка киевских фанатов "Родичі" устроили драку с одесским блоком "Сегедка", передает ресурс Трибуна.

Драка продолжалась несколько минут, пока не прибыли спецподразделения полиции.

11.08.2017 Ukraine. Kiev. Part 2. Rodecy (Relative, Dynamo Kiev) vs Segedka (Odessa). ~50х~60. Police.

Допис, поширений GruppaOF (@gruppaof) Сер 11, 2017 о 1:08 PDT

Издание также напоминает, что на этой неделе "Родичі" разорвали фанатское перемирие, о котором все украинские ультрас договорились еще три года назад - из-за войны на востоке Украины.

11.08.2017 Ukraine. Kiev. Part 1. Rodecy (Relative, Dynamo Kiev) vs Segedka (Odessa). ~50х~60. Police

Допис, поширений GruppaOF (@gruppaof) Сер 11, 2017 о 12:42 PDT

"Родичі" решили объявить войну одесситам, которые, по словам киевлян, продолжают поддерживать дружеские отношения с российскими фанатами.

Остальные группировки фанатов "Динамо" и ультрас других клубов не поддержали эту идею.

11.08.2017 Ukraine. Kiev. Родичи (relative,Dynamo Kiev) vs Segedka (Odessa). ~50х~60. Police

Допис, поширений GruppaOF (@gruppaof) Сер 11, 2017 о 12:17 PDT

Как сообщалось, в конце июля в Киеве избили нескольких фанатов греческого ПАОКа, вывесивших на трибунах баннер в поддержку президента РФ Владимира Путина.