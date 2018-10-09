Генштаб: Количество боеприпасов в Ичне "в 1,5-2 раза меньше", чем заявляет МВД

Интенсивность взрывов на арсенале в Черниговской области уменьшилась, на месте работает пожарный танк.

Об этом заявил журналистам заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Родион Тимошенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Было 5 очагов пожара, сейчас интенсивность взрывов уменьшилась, наблюдается задымление, визуальная разведка сложная, потому проводится разведка непосредственно на местности. Туда выдвинулся пожарный танк, и экипаж прямо на местности будет видеть, какие дальнейшие действия необходимо предпринять, чтобы погасить пожар", - отметил он.

Также в Генштабе отметили,что на месте пожарный танк ранее уже оперативно локализовал один из очагов пожара. Читайте также: МВД: на складе под Ичней - около 88 тысяч тонн боеприпасов. У Минобороны - другие цифры

Как отмечается, в локализации пожара будет задействована дополнительная техника - один штатный танк, 4 единицы пожарных танков, а также несколько единиц автомобильной техники.

При этом представитель Генштаба назвал обнародованную в СМИ информацию относительно количества боеприпасов на арсенале "некорректной", однако точное количество отказался сообщать, отметив, что реальное количество "в 1,5-2 раза меньше".

Как сообщал Укринформ, в ночь на вторник стало известно о пожаре вблизи поселка Дружба Ичнянского района, на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных сил Украины.

С места события эвакуировано 12 тысяч жителей, информации о пострадавших нет.

К месту пожара направлено 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из Киева и Киевской области количеством 150 лиц и Нацгвардии - 100 лиц с подготовленными бронегруппами для патрулирования местности.

В СБУ заявили, что отрабатывают версию о возможной диверсии на арсенале в Ичнянском районе. На место прибыла следственно-оперативная группа Центрального аппарата Службы безопасности Украины и руководство Службы.

На Черниговщине также работает штаб во главе с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым и главой ГСЧС Украины Николаем Чечеткиным.

По данным МВД, на территории военного склада, где произошел пожар, находится ориентировочно 88 тысяч тонн боеприпасов.