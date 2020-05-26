Геращенко прокоментував можливість відставки Авакова через події у Кагарлику

Заступник голови МВС Антон Геращенко прокоментував можливість відставки очільника відомства Арсена Авакова через події у Кагарлику, де поліцейські катували і зґвалтували дівчину.

Про свої припущення Геращенко розповів у Сніданку з 1+1.

"Я вважаю, що у цій ситуації рішення не обґрунтоване. Тому що ми будуємо систему, за якої вона реагує на подібні події. Ще раз наголошу: до Майдану подібні дії приховували. У нас же позиція - і це якраз результат роботи міністра внутрішніх справ - у нас повна нетерпимість до катувань і насильства. Миттєва реакція на те, щоб притягати до відповідальності таких людей", - наголосив заступник керівника МВС.

Геращенко наголосив, що після дзвінка потерпілої до поліції про скоєне, протягом 12 годин було здійснено розслідування, а підозрювані - затримані. "Це і є найкраща реакція поліції", - зауважив Антон Геращенко.

У Кагарлицькому відділку поліції катували людей. У ніч проти неділі до лікарів звернулася жінка. Виявилося, її запросили до відділку поліції як свідка. А потім копи позбиткувалися з неї. Двох підозрюваних правоохоронців затримали. Про тортури у райвідділку і кадрові рішення говоримо із заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком.

Як повідомлялося, у понеділок, 25 травня, у місті Кагарлик Київської області за підозрою в зґвалтуванні та тортурах затримали двох правоохоронців. У ніч проти неділі до лікарні медики доправили жінку, яка повідомила, що її катували у відділку і вказала на конкретних поліцейських. Справу розслідують у Державному бюро розслідувань.