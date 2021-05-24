Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі: Це "викрадення, яке фінансується державою. Цей інцидент "дуже лякає" пасажирів та екіпажі

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що затримання засновника Nexta Романа Протасевича - це "викрадення, яке фінансується державою", передає РБК-Україна.

О'Лірі сказав, що, на його думку, подібний інцидент трапляється вперше з європейською авіакомпанією.

"Це випадок із державним викраденням ... піратство, що фінансується державою. Ми проінструктуємо наш екіпаж, який зробив феноменальну роботу, щоб вивести цей літак і майже всіх пасажирів з Мінська через шість годин", - сказав О'Лірі.

Він сказав, що цей інцидент "дуже лякає" пасажирів та екіпажі, оскільки їх тримали під озброєною охороною та обшукували сумки.

"Схоже, намір влади був забрати журналіста та його супутника ... ми вважаємо, що в аеропорту також були агенти КДБ", - додав глава авіакомпанії.