Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заболел коронавирусом

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава НБУ отправился на самоизоляцию. Шевченко уверяет, что чувствует себя хорошо.

"Чувствую себя нормально, храню оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline жизнь", - написал он.

Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, храню оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline жизни. Опубликовано Kyrylo Shevchenko среде, 10 Марта 2021

Напомним, что Украина оказалась в тройке лидеров Европы по темпам распространения коронавируса.

Видео Нацбанк разрешил украинцам менять или самостоятельно выбирать банк для зарплаты

Теперь - на выбор. Национальный банк разрешил украинцам менять или самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты. Главное для работника - открыть в желаемом финучреждении счет. Так называемый IBAN. Его номер является международным стандартом и именно из-за него работодатель теперь имеет возможность воплотить новацию. Получить IBAN можно в любом банке. Услуга эта бесплатная. Следует только обсудить смену банка непосредственно с работодателем.