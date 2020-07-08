Глава ОДА просить уряд визнати трагедію на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету міністрів щодо визнання масштабних пожеж на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня. Питання буде розглянуте сьогодні на засіданні уряду, інформує пресслужба Луганської ОДА.

За попередніми оцінками, внаслідок пожеж вигоріло близько 5 тисяч гектарів лісу.

Станом на 8:00 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу с. Смолянинове, с.Капітанове та с. Воронове, інформує пресцентр ДСНС.

"О 16 год. 7 липня через пориви вітру до 20 м/с змінних напрямків пожежа розповсюдилася на територію с. Смолянинове. Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче озеро" 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі вогнем знищено в с. Смолянинове 23 житлових будинки, пошкоджено 36 житлових будинків та знищено 80 дачних будинків кооперативу "Вовче озеро".

Під час гасіння пожежі виявлено тіла 3 загиблих осіб та 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано.

До гасіння залучено 1 тис. 125 чоловік та 201 одиниця техніки, з них від: ДСНС 638 чоловік особового складу та 140 одиниць техніки, в тому числі 2 літаки АН-32П.

За даними директора департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони облдержадміністрації Олександар Чалого, сьогодні проведено аеророзвідку території лісу, де виникла пожежа, та визначено 15 осередків горіння хвойної підстилки.

До гасіння пожежі загалом залучено 231 одиницю техніки та 744 особового складу ДСНС, співробітників лісомисливського господарства, Збройних сил та Національної поліції.

На місці трагедії працюють 9 автомобілів та 25 співробітників служби екстреної медичної допомоги.

За даними Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, допомогу надано 43 постраждалим, з яких 34 на місці (без госпіталізації). По 7 людей госпіталізовано до лікарень м.

Сєвєродонецька та смт Новоайдар.

Для прийняття на тимчасове розміщення громадян, що залишились без даху над головою, підготовлені два заклади, в яких одночасно можна розмістити 110 осіб.

Крім того, внаслідок пожежі у селищах Олександрівка та Смолянинове 1000 абонентів перебувають без електропостачання. Без газопостачання 1291 абонент у Смоляниновому, Гречишкиному, Новоахтирці та Олександрівці Новоайдарського району.

У штабі ООС повідомили, що військовослужбовці Збройних сил продовжують допомагати в боротьбі із вогнем. Уточнюється, що для боротьби з вогнем залучено тільки підрозділи, які перебувають у резерві та в районах відведення. Також залучені тилові частини та військові пожежні команди.

"Задіяно близько 60 одиниць техніки, серед якої й безпілотні літальні апарати. Військові лікарсько-сестринські бригади надають допомогу постраждалому місцевому населенню. Екіпажі санітарних автомобілів та 8 армійських вертольотів Мі-8 також залучені для ліквідації пожежі та її наслідків", - повідомляють у штабі.

Представник омбудсмана у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський повідомив інформацію про постраждалих внаслідок пожеж.Так, в ніч на 8 липня у лікарні помер чоловік 1962 року народження, який був у важкому стані та перебував в реанімації з термічними опіками. Вночі до місцевої лікарні нікого не доставляли.

Загалом в місцевій лікарні перебуває 27 осіб, з них 17 дітей, зі слів лікарів їхній стан стабільний.

Напередодні увечері повідомлялося, що внаслідок масштабних лісових пожеж на території трьох лісництв у Новоайдарському районі Луганської області загинуло п'ять людей, 9 осіб госпіталізовано.