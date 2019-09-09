Главный редактор "РИА Новости Украина" Вышинский поблагодарил Президента РФ

В Москве состоялась пресс-конференция, на которой Кирилл Вышинский прокомментировал произошедшее с ним и ответил на вопросы.

Передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.

На пресс-конференции главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский выразил благодарность МИД РФ, а также лично российскому лидеру Владимиру Путину.

Он также поблагодарил журналистское сообщество России и мира.

Напомним, что на прошлой неделе - 7 сентября - состоялся обмен между Украиной и РФ. Так, например, в ходе этого обмена в РФ вылетел и Кирилл Вышинский.

Добавим: журналист был задержан на Украине в мае прошлого года. Суд не раз подливал арест Вышинскому.

Однако в конце августа текущего года журналист был освобожден из-под стражи.