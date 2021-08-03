Главу "Білоруського будинку в Україні" знайшли повішеним

Віталія Шишкова, керівника організації Білоруський дім в Україні, знайшли повішеним в одному зі столичних парків. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Відомо, що він перестав виходити на зв'язок вранці 2 серпня, а до того, як розповідали його колеги та сусіди, як зазвичай, вийшов на ранкову пробіжку.

На місці події були знайдені особисті речі та мобільний телефон Шишкова. На цей час порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Також в поліції сказали про те, що будуть відпрацьовувати всі версії вбивства, включаючи й версію, замасковану під суїцид.

