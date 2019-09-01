Гонтарева раскрыла детали ДТП в Лондоне

Валерия Гонтарева попала в ДТП в Лондоне и в больнице готовится ко второй операции. Бывшая глава Национального банка Украины, проживающия сейчас в столице Великобритании, смогла узнать имя водителя сбившего ее автомобиля и рассказала подробности происшествия.

Пострадавшая 54-летняя финансист отметила в своем мессенджере, что друзья не верят в несчастный случай, передает The Page.

Гонтареву сбила машина на перекрестке в центре города. Ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами, и врачи 27 августа провели первую операцию. Теперь необходима еще одна.

Инциедент расследует полиция.

По словам Гонтаревой, в момент аварии кругом было много свидетелей, повсюду установлены камеры наблюдения, запись с которых сейчас изучают полицейские.

Она добавила, что все случилось буквально за одно мгновение - авто переехало ей правую стопу, после чего она упала на дорогу.

"Поломала все кости стопы, и еще повреждены колени... Мои друзья не верят, что это несчастный случай, и считают, что Коломойский перешел от угроз к действиям... Мне сложно сказать, это было днем, все случилось за 1 секунду и я упала на дорогу. Но там было много свидетелей и камеры CCTV", - рассказала Гонтарева.

Экс-глава НБУ получила от правоохранителей данные водителя и номер автомобиля - это выходец из арабских стран Монир Малик.

"Посмотрим, что они там посмотрят по камерам, я то пока в госпитале", - добавила Гонтарева.