ГПСУ не фиксировала выстрелов рядом с российской границей

Пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов вдоль границы с Россией.

Об этом сообщил корреспонденту Укринформа представитель ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, российская сторона до сих пор не информировала украинских пограничников ни о каких нестандартных ситуациях на общем участке границы. "В настоящее время дополнительно проверяется участок местности, на который указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы", - сказал спикер.

Демченко отметил, что по информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11.00, происшествие якобы состоялась в полночь по московскому времени.

По данному факту сотрудники ГПСУ сообщили взаимодействующим органам. Также состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона.

Как сообщалось, ФСБ РФ сообщил о ситуации на границе с Украиной, когда, казалось бы, трое неизвестных нарушили границу со стороны Украины. При попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины.