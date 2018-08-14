Гражданство погибших в Генуе пока не оглашают - МИД

Местные власти пока не оглашают гражданство погибших в результате обрушения моста в итальянской Генуе.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич в Twitter, передает УНН.

"Местные власти пока не оглашают гражданство погибших в Генуе. Между тем спасательные работы продолжаются", - написал В.Кирилич.

Напомним, 14 августа на автостраде возле Генуи на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.

По данным местных СМИ, в результате обрушения моста погибли 35 человек. Сообщений о пострадавших украинцев пока не поступало.