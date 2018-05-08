Гройсман отрицает связь между отравлением детей в Черкассах и Новомосковске

Нет причин говорить о связи между отравлением более 50 школьников в Черкассах и ухудшением состояния здоровья 16 детей в Новомосковске Днепропетровской области.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник, сообщает 112.ua.

"Мы так же исследуем ситуацию на Днепропетровщине. Мы не связываем это сейчас - там совсем другая история. Но мы будем исследовать одинаково и то, что произошло там, и то, что произошло здесь. И все мероприятия будем на 100% проводить по этим двум случаям", - сказал Гройсман.

Он заявил, что в случае выявления связи между двумя случаями об этом публично сообщат.

Как сообщалось, утром 8 мая на линейке в черкасской школе нескольким десяткам детей стало плохо. Пострадавшие - учащиеся 2-7 классов.

Предварительный диагноз - отравление неизвестным веществом. По данным МВД, по состоянию на 14:00 в лечебные учреждения госпитализированы 50 учеников и 2 учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации. Всего на линейке находилось 424 ученика.

Тем временем в новомосковской школе на Днепропетровщине учащимся тоже стало плохо во время линейки. Медики поставили диагноз "Вегето-сосудистый пароксизм" 15 ученикам; еще одной девочке 2005 года рождения оказали помощь в больнице, а потом передали ее родителям.

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