ГСЧС: пострадавшие от взрыва в Ирпене госпитализированы в крайне тяжелом состоянии

В результате взрыва, который произошел в жилом доме в Ирпене Киевской области, в крайне тяжелом состоянии находятся в больнице две женщины старшего возраста. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киевской области.

"В крайне тяжелом состоянии сейчас находятся две гражданки 1955 и 1946 года. В амбулаторном режиме была оказана помощь мужчине 1993 года рождения и 1995 года рождения - это двое мужчин", - сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области. Как отметили в управлении ГСЧС, сразу после взрыва на место происшествия прибыли бригады спасателей, скорая медицинская помощь и полиция, а также служба газа. Сейчас причину взрыва выясняют правоохранительные органы, по предварительным данным, причина - во взрыве бытового газа. Напомним, в ночь на 11 августа в жилом доме в Ирпене произошел взрыв.