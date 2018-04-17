ГСЧС сообщает о 21 пострадавшем в масштабном ДТП в Кривом Роге

Количество пострадавших во время масштабного ДТП в Кривом Роге выросла - по данным ГСЧС, их уже 21 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"В результате столкновения легкового автомобиля, пассажирского автобуса и маршрутного такси, по предварительным данным, погибли 8 человек и пострадал 21 человек. Всего на момент столкновения в легковом автомобиле находилось 2 человека, в пассажирском автобусе находились 3 человека и в маршрутном такси находилось ориентировочно 25 человек", - говорится в сообщении.

Как отметили спасатели, они с помощью аварийно-спасательного оборудования вырезали трех человек из поврежденных транспортных средств, двое из которых уже были погибшими. Спасен один человек, это водитель маршрутного такси. Читайте также: Страшное ДТП в Кривом Роге: четверо пострадавших в очень тяжелом состоянии

Ранее полиция сообщала о 18 пострадавших в этом ДТП, четверо из них в крайне тяжелом состоянии.

Во вторник Кривом Роге в 5:53 на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса.

18 апреля в городе объявлен Днем траура по погибшим в этом ДТП.