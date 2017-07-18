ГСЧС: Спасатели локализовали пожар на военном полигоне под Днепром

На военном полигоне вблизи поселка Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области по состоянию на сегодняшнее утро локализовали пожар, сейчас тушение продолжается.

В сообщении ГСЧС сказано, что накануне на территории военного полигона Минобороны Украины в ходе проведения учебных стрельб произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки отдельными очагами на площади около 25 га.

В ГСЧС добавили: "В 20:40 17 июля пожар локализован на площади примерно 30 га. По состоянию на 07:00 18 июля тушение пожара продолжается". Кроме того, сообщается, что к тушению пожара привлекли 12 единиц техники и 142 человека, в том числе 2 единицы техники и 22 человек от ГСЧС.

ДонПресс

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