ГСЧС: В результате взрыва в Голосеевском районе погиб один человек

Один человек погиб в результате взрыва в Голосеевской районе Киева, произошедшем в среду, 26 июля. Такое заявление сделал председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

По полученным данным, из-за взрыва между 1 и 2 этажами обрушилось перекрытие.

"Обрушились 1 и 2 этажи, перекрытие между ними. Один человек погиб", - сообщил Чечеткин журналистам.

Как сообщал NewsOne, в среду, 26 июля, в Киеве на улице Бурмистенко в Голосеевском районе произошел взрыв в многоэтажном доме.

Ранее, 8 июля, взрыв произошел в пятиэтажке вблизи гостиницы "Мир", которая располагается в Голосеевском районе столицы. Из-за взрыва двух жителей дома - мужчину и женщину увезли в больницу с телесными повреждениями.

NewsOne

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