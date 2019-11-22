Губернатор Одесской области взял под личный контроль ситуацию с танкером "Делфи"

Губернатор Одесской области Максим Куцый заявил о том, что берет под свой контроль ситуацию с танкером "Делфи", который сел на мель под Одессой.

"В кратчайшие сроки экипаж корабля должен быть спасен, а акватория - защищена от экологической катастрофы", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Куцый намерен собрать оперативный штаб.

"В штабе будут скоординированы усилия спасателей, пограничников, работников порта Южный и Одессы, администрации морских портов и медиков", - пояснил губернатор.

Он отметил, что "все должны работать максимально слаженно и оперативно, чтобы предотвратить трагедию".

Танкер "Делфи" сел на мель неподалеку от Одессы. Шторм мешает эвакуации людей.

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