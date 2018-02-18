ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Кизляре

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за стрельбу в Кизляре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикующее сообщения террористов агентство Amaq. Отмечается, что подтверждения этих данных не представлено.

Напомним, сегодня в Кизляре 22-летний Халил Халилов расстрелял толпу местных жителей, возвращавшихся из церкви, а также наблюдавших за порядком сотрудников полиции и Росгвардии. Пять человек погибли, четыре пострадали. Нападавший был застрелен.