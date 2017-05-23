ИГИЛ взял ответственность за теракт в Манчестере

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрыв на стадионе Манчестер-Арена в Великобритании.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее видео террористов, размещенное в социальных сетях.

По последним данным британской полиции, в результате взрыва погибли 22 человека, среди них были дети. Также 59 человек получили ранения. Взрыв осуществил террорист-смертник.

Напомним, вечером 22 мая в Манчестере произошел взрыв на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. МИД Украины проверяет информацию о пострадавших в Манчестере.