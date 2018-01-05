ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле 4 января, в результате которого погибли 11 человек и 25 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Заявление террористов появилось в их информационном агентстве Amaq, в котором говорилось, что ИГИЛ несет ответственность. В Министерстве здравоохранения уточнили, что от взрыва погибли 11 человек, еще 25 были ранены и доставлены в больницу.

По предварительной версии, террорист был в полицейской или военной форме. Он обратился к сотрудникам службы безопасности и взорвал жилет.

Напомним, что в столице Афганистана Кабуле вечером в четверг, 4 января, прогремел взрыв. Предполагалось, что в результате теракт погибли минимум 15 человек и более 20 пострадали. Среди жертв находятся и правоохранители, поскольку происшествие случилось возле КПП.