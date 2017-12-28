ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на агентство Afghan Voice и культурный центр шиитов в Кабуле.

В сообщении, обнародованном информагентством террористов Amaq, сказано, что атаку совершил террорист, взорвавший пояс смертника, после чего произошли еще три взрыва в той же зоне.

Однако агентство не предоставило никаких доказательств, подтверждающих причастность ИГИЛ к нападению, в результате которого погибли десятки людей.

Напомним, по меньшей мере 40 человек погибли и еще 30 получили ранения во время атаки террориста-смертника на шиитскую культурно-религиозную организацию в западной части афганской столицы.

Группировка "Талибан" сразу же обнародовала заявление о своей непричастности к теракту.

Ранее в Афганистане, в провинции Гильменд на юге страны по меньшей мере семь мирных жителей погибли, трое получили ранения при взрыве самодельного устройства.

Ранее в результате атаки террориста-смертника и боевиков на полицейский участок в городе Гардез афганской провинции Пактия погибли 20 человек, ранения получили 160 человек. Пятерых боевиков удалось ликвидировать во время перестрелки. Источник: segodnya.ua

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