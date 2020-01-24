Илья Кива не признал своего водителя: Я знаю Джека Воробья, а Виталия Воробья не знаю

Народный депутат прокомментировал информацию о том, что человек, угрожавший официантке ножом, якобы является его водителем и охранником

Скандальное видео из полтавского паба «BeerHouse», где нетрезвый мужчина угрожал ножом официантке, сопровождалось информацией о причастности нападающего к нардепу Илье Киве. В частности, об этом написал полтавский блогер Геннадий Фетисов, который указал, что мужчина на видео — это водитель народного депутата от «ОПЗЖ». По нашим источникам, речь идет о 39-летнем полтавчанине Виталии Воробьеве, по кличке «Воробей».

Илья Кива сообщил «Полтавщине», что он знает только «Джека Воробья», а «Виталия Воробья» не знает. По его словам, такого водителя у него никогда не было. Что касается его охранников, то во временя службы Ильи Кивы в структуре МВД, это были штатные сотрудники, на данный момент — это внештатные сотрудники МВД, которые не пьют, не нападают на людей, а действуют по уставу.

Виктор, который 2 года работает водителем Ильи Кивы

Также нардеп сообщил, что каждый фильм необходимо досмотреть до конца, что после завязки сюжета есть и его развязка. И тогда многим людям станет неудобно за свою прежнюю позицию.

По другим данным, нардеп знает Виталия Воробьева, который в свое время неофициально исполнял роль охранника. Но по причине чрезмерной агрессии «Воробья» был также неофициально и уволен, потому что такое поведение бросает тень на сам объект охраны. Есть информация, что Воробьев увлекается идеями неонацизма.

Виталий Воробьев

Из других подробностей инцидента в пабе, который произошел в 20-х числах декабря прошлого года, можно сообщить, что девушка, которая успокаивала «Виталика», является его женой. Такие конфликты происходили в пабе и в прошлом, поэтому при очередном скандале полицию никто не вызвал, хотя, как мы знаем, уголовное производство полиция все же открыла. Возможно, на данный момент у пострадавших уже нет и официальных претензий к Воробьеву.

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»

Источник: https://poltava.to/news/54108/