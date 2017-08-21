Информация о минировании здания суда в Киеве не подтвердилась

Информация о минировании здания Киевского апелляционного хозяйственного суда не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Около 09:05 поступила информация о заминировании здания Киевского апелляционного хозяйственного суда, который находится на улице Шолуденко...После тщательной проверки административного здания опасных предметов найдено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки правоохранители и спасатели эвакуировали 97 работников и посетителей суда.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения о'объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром, 21 августа 2017 года, в Киеве сообщили о минировании помещения Киевского апелляционного хозяйственного суда.