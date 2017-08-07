Информация о пьяном враче Бориспольской ЦРБ, в чью смену в больнице погиб попавший в ДТП ребенок, сейчас проверяется – прокуратура

Прокуратура Киевской области внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) распространенные некоторыми СМИ сведения о пребывании врача Бориспольской центральной районной больницы (ЦРБ) на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

В обнародованном в понедельник прокуратурой Киевской области сообщении отмечается, что 6 августа на северо-восточном объезде г.Киева, в пределах Бориспольского района, произошло ДТП, в результате которого погибли 7 человек, из которых двое – дети. Во время оказания медицинской помощи 7 августа несовершеннолетний ребенок 2011 года рождения умер в Бориспольской ЦРБ.

"В связи с изложенным и для проверки информации, которая отражена в средствах массовой информации, Бориспольской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в вышеуказанном уголовном производстве. В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия. Ход досудебного расследования находится на контроле в Бориспольской местной прокуратуре", - говорится в информации.

Вотношении врача Бориспольской ЦРБ, который на рабочем месте находился в состоянии алкогольного опьянения, Бориспольской местной прокуратурой внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УК Украины.

"Кроме того, по факту смертельного ДТП внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины", - напомнили в облпрокуратуре.