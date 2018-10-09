Интенсивность взрывов в Ичне уменьшилась в разы

Военные фиксируют примерно один взрыв в минуту, тогда как утром взрывались два-три снаряда в секунду.

Интенсивность взрывов на шестом арсенале Минобороны в Ичнянском районе Черниговсокй области уменьшилась до одного взрыва в минуту. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает Генштаб в Facebook.

"Интенсивность взрывов динамически меняется. На данное время - значительно уменьшилась, фиксируется 1 взрыв в минуту", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщают, что по состоянию на 14.00 для локализации пожара на арсенал прибыли две боевых машины разминирования для усиления штатной пожарной и другой техники ВСУ, а связи с уменьшением задымленности оперативный штаб принял решение об использовании беспилотных летательных аппаратов для аэроразведки.

Также на место происшествия прибыли два пожарных танка ГПМ-54.

Ранее сообщалось, что интенсивность составляет 2-3 взрыва в секунду.

Взрывы на территории 6 арсенала в Ичне начались в ночь на 9 октября. Продолжается эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

В Генштабе заявили о четырех подрывах на складах, в результате чего начались пожары с последующей детонацией.