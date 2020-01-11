Иран: Оператор ПВО сбил Boeing, не связавшись с командованием

Командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции отметил, что, возможно, "сработала система помех"

Оператор противовоздушной обороны Ирана самостоятельно решил выпустить крылатую ракету по украинскому Boeing 737 авиакомпании МАУ, не сумев связаться с командованием. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде, сообщает IRNA.

"Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели", - отметил Хаджизаде.

Справка. КСИР - элитное военно-политическое формирование, созданное в 1979 сторонниками Исламской революции. Сейчас оно входит в состав вооруженных сил Ирана. 3 января был убит главнокомандующий КСИР.

11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.

Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.