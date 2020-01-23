Иран решит судьбу "черных ящиков" МАУ после итогов визита в Украину, - СНБО

Иран примет окончательное решение о работе с "черными ящиками" сбитого самолета МАУ после доклада иранской делегации властям страны об итогах визита в Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что сегодня, 23 января, глава СНБО Алексей Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию авиакатастрофы. Данилов подчеркнул особую важность вопроса получения украинской стороной "черных ящиков". Читайте также:Роковые (не)случайности: десять гражданских рейсов, сбитых военными

"В свою очередь, иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы, отметил, что окончательное решение по дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Украины заявил о полной технической готовности Украины обеспечить необходимый комплекс работ для исследования бортовых самописцев.

Также к работе экспертной группы присоединились специалисты из Канады и Франции.