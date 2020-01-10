Иран заявил, что расследование катастрофы самолета МАУ может длиться до 2 лет

Расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января может длиться от одного до двух лет. Об этом заявил официальный представитель авиационных властей Ирана, передает Reuters.

По словам чиновника, извлечение информации из "черных ящиков" украинского самолета может занять один-два месяца. Тегеран планирует делать это самостоятельно.

При этом отмечается, что если Иран обнаружит повреждения, которые могут помешать проанализировать информацию, то обратится за помощью к другим странам.

Ранее в Офисе президента сообщали, что президент Хасан Рухани заверил Владимира Зеленского, что Иран предоставит все необходимые данные о катастрофе самолета МАУ.

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