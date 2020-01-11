Иранские власти признали, что сбили украинский Boeing

В субботу утром иранские власти признали то, что отрицали на протяжении нескольких дней: их военные 8 января сбили пассажирский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».

В Генштабе вооруженных сил (ВС) Ирана заявили, что «украинский самолет следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит, причиной является человеческий фактор». Президент Ирана Хасан Рухани назвал инцидент «катастрофической ошибкой». По его словам, виновные предстанут перед военным трибуналом. Между тем иранские официальные лица настаивают: трагедии бы не произошло, если бы иранские военные не ожидали атаки со стороны США.

С признанием вины за сбитый пассажирский самолет иранские официальные лица выступили по местному ТВ, а также в социальных сетях. «Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе»,— написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Он принес соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе, сопроводив пост картинкой разбитого сердца.

Чуть позже в Twitter высказался и президент Ирана Хасан Рухани. «Внутреннее расследование вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей»,— написал он. И добавил: «Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке».

В заявлении же Генштаба вооруженных сил Ирана, ретранслированному по иранскому ТВ, уточнялось, что «украинский самолет следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит». «Причиной является человеческий фактор»,— отметили военные (цитата по «Интерфаксу»). В докладе ВС Ирана объясняется, что борт был сбит в ситуации, когда иранские системы противовоздушной обороны находились в состоянии повышенной боеготовности в связи с риском атак со стороны США.

В связи с угрозами преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране и принимая во внимание беспрецедентную воздушную активность в регионе, вооруженные силы страны для ответа на возможные угрозы были приведены в высшую боевую готовность»,— отмечает Генштаб ВС Ирана.

Напомним, среди 176 жертв трагедии были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские власти пообещали, что виновные предстанут перед военным трибуналом.

На сообщения из Тегерана уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. «Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что сбил украинский самолет. Но настаиваем на полном признании вины»,— говорится в его официальном Telegram-канале. Владимир Зеленский добавил, что ожидает от Ирана «заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам». Он также выразил надежду, что расследование катастрофы будет идти без искусственных задержек и препятствий.

Напомним, о том, что Boeing 737 мог быть сбит ракетой, заявил к концу недели ряд мировых лидеров. «У нас есть разведданные от нескольких источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Эти свидетельства указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух"»,— сообщил, в частности, канадский премьер-министр Джастин Трюдо. В том же духе выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Майкл Помпео. В Киеве также не исключали, что лайнер мог быть уничтожен огнем с земли.

Однако в Тегеране вплоть до вечера пятницы настаивали на том, что причиной трагедии могла стать техническая неисправность самолета (изначально они указывали на возможные проблемы с двигателем). Директор же «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне в субботу заявил, что у него не было сомнений в непричастности компании к крушению самолета в Иране.

Российские официальные лица с момента катастрофы призывали не делать скоропалительных выводов. В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что «никаких оснований нет для того, чтобы на этой стадии выступать с громогласными заявлениями».

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В субботу утром глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сказал журналистам, что инцидент со сбитым самолетом должен быть закрыт после признания ошибки Ираном и в случае, если следствие не докажет преднамеренность действий иранских военных. При этом он также заявил об американском факторе: «Происшедшее стало возможным в условиях реальной опасности повторения американских ударов, на этот раз по иранской территории, хотя это никак и не оправдывает ошибку. И если расшифровкой черных ящиков и дальнейшей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных, а оснований логического характера на то нет и быть не может, инцидент должен быть на этом закрыт. С надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты» (цитата по ТАСС). Главное сейчас, по его словам, это «деэскалация напряженности вокруг Ирана и других стран региона, находящихся под американским давлением».

Напомним, за несколько часов до авиакатастрофы иранцы атаковали две базы США на территории Ирака: Айн эль-Асад на западе страны и координационный центр международной коалиции в районе аэропорта Эрбиля (Иракский Курдистан). Удар был нанесен иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в отместку за убийство американцами командующего силами спецназа КСИР Касема Сулеймани 3 января.