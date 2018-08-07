Испанский истребитель по ошибке выпустил над Эстонией боевую ракету

Входящий в состав миссии НАТО в Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во вторник во время полета по ошибке выпустил боевую ракету воздух-воздух AMRAAM.

Об этом пишет Delfi со ссылкой на Силы обороны балтийской страны.

Инцидент произошел в 15:44 над территорией для воздушных упражнений Пангоди близ города Отепя.

Траектория полета ракеты, местоположение и статус уточняются.

У ракеты есть режим самоуничтожения, который должен сработать в воздухе в случае ошибочного запуска, но не исключено, что ракета приземлилась на землю. Длина ракеты AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр - 18 сантиметров, ракета заполнена взрывчатым веществом.

Ракета исчезла из зоны видимости в 40 километров от Тарту в сторону севера.

Силы обороны начали поисковую операцию, в которой используются также вертолеты.

По словам командующего Военно-воздушными силами Рииво Валге, радиус полета ракеты может составлять 100 километров. На вопрос о том, что будет, если она приземлилась на чью-нибудь крышу, Валге сказал, что в таком случае об этом надо сообщить, а на тему предоставления возможных компенсаций предпочел не спекулировать.

Истребитель Eurofighter Typhoon 2000 вернулся на авиабазу.

Расследование обстоятельств ошибочного запуска ракеты ведут эстонские Военно-воздушные силы, Испания и НАТО.

AIM-120 AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса воздух- воздух средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Кроме США, состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО.