Итальянские спасатели добрались к отелю, который накрыла лавина. (фото отеля)

В Италии спасатели добрались к отелю Rigopiano di Farindola, который вчера вечером накрыла снежная лавина.

Об этом сообщает новостной канал RaiNews24.

По сообщению телеканал, 18 января отель полностью накрыла сошедшая с близлежащего горного массива Гран-Сассо снежная лавина.

В момент схода лавины в здании могли находится более 20 человек. ЧП произошло в центральной итальянской области Абруццо.

Спасатели говорят, что сейчас гостиничный комплекс полностью находится под снегом.

Двое человек в момент схода лавины находились на улице, им удалось спастись.

Власти сказали, что спасатели получили сообщение со словами "Помогите, помогите! Мы умираем от холода".

Телефоны находящихся в отеле людей не отвечают.

Антонио Ди Марко, глава провинции Пескара, где произошел инцидент, написал в фейсбуке, что это ужасная трагедия, и не исключил, что могут быть погибшие.

Напомним, вчера в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Власти региона Марке в Италии попросили о помощи и заявили о катастрофических последствиях землетрясения, потрясшего страну 18 января.

Четыре подземных толчка магнитудой более 5 баллов зафиксировали в областях Лацио, Абруццо и Марке.

В результате землетрясения тысячи итальянцев оказались без электричества, несколько деревень оказались отрезанными от внешнего мира.

Снег прорвался сквозь стену отеля в вестибюле / ANSA

Trust.UA , УНИАН