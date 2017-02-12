Из гамбургского аэропорта проведена эвакуация после того, как люди пожаловались на затрудненное дыхание

Эвакуация проведена в воскресенье из здания аэропорта германского города Гамбурга, сообщает специализированный авиационный портал Airlive.

По его данным, эта мера была предпринята после того, как несколько десятков человек обратились с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и раздражение глаз.

Согласно первоначальной информации, пострадали не менее 50 человек. Они госпитализированы.

На месте работают расчеты спасателей.

Не исключено, что причиной чрезвычайной ситуации стало распространение раздражающего газа через систему вентиляции аэропорта.

По материалам Интерфакс.