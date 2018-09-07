Из Лукьяновского СИЗО в Киеве сбежал убийца - СМИ

Вся полиция Киева ориентирована на поиск беглеца.

Арестанта обнаружили отсутствующим во время вечерней проверки / фото УНИАН

Из Лукьяновского СИЗО в Киеве сбежал осужденный за убийство мужчина.

Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

Отмечается, что из места лишения свободы убежал мужчина 1999 года рождения по имени Виталий Пушкин, осужденный за убийство по ст. 115 ч.1.

Его обнаружили отсутствующим во время вечерней проверки. Вся полиция Киева ориентирована на поиск беглеца.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в Лукьяновском СИЗО арестант был найден мертвым. 3 сентября была проведена судмедэкспертиза, которая пришла к выводу, что причиной смерти стало повреждение внутренних органов.

