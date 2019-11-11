Из поезда "Харьков-Киев" высадили пассажиров - ищут взрывчатку

Взрывотехники проверяют поезд No719 сообщением Харьков-Киев из-за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Взрывотехники и правоохранители проверяют поезд No719 Харьков - Киев. Сегодня около 11 часов неизвестный сообщил полиции о его заминировании", - говорится в сообщении.

Для проведения оперативных действия поезд был остановлен в 11:12 на станции Миргород Полтавской области. Пассажиров высадили из поезда.

На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ и военизированной охраны Укрзализныци.

В компании просят пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.