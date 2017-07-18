Из Украины для помощи Черногории в тушении масштабного пожара вылетел Ан-32П

Во вторник, 18 июля, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям направит пожарный самолет Ан-32П для помощи Черногории в тушении лесных пожаров. Данное распоряжение поступило от премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

В сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины говорится, что Гройсман в ответ на запрос министерства внутренних дел Черногории, который поступил сегодня, 18 июля, поручил ГСЧС оказать необходимую помощь правительству Черногории.

"Прошу направить в Черногорию пожарный самолет Ан-32П для тушения лесных пожаров - в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере защиты от природных и других катастроф между правительством Украины и правительством Черногории", - заявил премьер.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 17 июля около города Тиват в Черногории произошел масштабный пожар, из-за которого покрытыми огнем оказались несколько населенных пунктов. Правительство приняло решение об эвакуации местного населения и туристов.