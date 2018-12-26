Из-за непогоды на трассах Украины заблокированы около 900 авто

По состоянию на сейчас из-за сложных погодных условий около 900 транспортных средств заблокированы на дорогах страны. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день около 900 транспортных средств остается в ограниченном состоянии", - отметил он.

При этом он добавил, что работники ГСЧС направляют водителей этих авто в пункты обогрева и обеспечивают всем необходимым.

Также он отметил, что многочисленные пробки провоцируют сами водители, которые после расчистки встречной полосы движения на трассе выезжают на нее и мешают другим участникам движения.

Как сообщал УНН, в Черкасской области временно ограничили движение на двух дорогах государственного значения .

Напомним, на автомобильных дорогах Полтавской области вводится ограничение движения грузового и пассажирского транспорта в связи с ухудшение погодных условий.