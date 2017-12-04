Из-за непогоды на Закарпатье образовались масштабные пробки

В связи с ухудшением погодных условий на дорогах в Закарпатской области образовались большие пробки на дорогах.

Как информирует "Слово и Дело", об этом "112 Украина сообщила спикер главного управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

Снег обесточил 88 населенных пунктовИз-за осложнения погодных условий, порывы ветра, в ночь с 3 декабря на 4 декабря произошло обесточивание 88 населенных пунктов в 3 областях Украины.

Причиной образований пробок стал выпавший снег. Непогода парализовала движение на горных перевалах, а два десятка населенных пунктов оказались отключены от электроснабжения.

"Продолжается буксировка тяжеловесных транспортных средств, которые застряли на перевалах Воловецкого района Закарпатской области, сейчас привлечено четыре единицы техники закарпатских спасателей и 16 человек личного состава. Ночью решением руководства дополнительно привлечено из Львовской стороны тягач и в 5 утра выехал еще один тягач. То есть пока там работает шесть единиц техники и более 20 спасателей. На 6 утра отбуксировали 22 автомобиля. По предварительной информации, также обесточены 26 населенных пунктов, зафиксировано 26 населенных пунктов, не имеющих света и шесть частично, - рассказала она.

Кроме того, в Карпатах по состоянию на понедельник, 4 декабря, остается угроза схода лавин.

"У нас более четырех суток наблюдается лавинная опасность в горах, в частности на высокогорье Карпат. Сейчас наблюдается наибольшая лавинная опасность в горах. Призываем людей обязательно регистрировать в поисково- спасательных отделениях, чтобы спасатели могли оказать помощь, - констатировала Батыр.

Как сообщалось, сегодня, 4 декабря, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, только в Одесской и Николаевской областях без осадков.

Напомним, в связи с резким ухудшением погодных условий, а именно вследствие сильных снегопадов, во Львовской и Закарпатской областях ограничили движение автотранспорта.