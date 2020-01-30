Из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов в 8 областях

В ночь на 30 января из-за непогоды в Украине обесточены 397 населенных пунктов, больше всего пострадала Полтавская область - 201 случай

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

-За сильного ветра и осадки без света остались населенные пункты в следующих областях: Полтавская - 201 н.п., Черниговская - 88 н.п., Сумская - 72 н.п., Кировоградская - 10 н.п., Донецкая - 10 н .п., Черкасская - 8 н.п., Днепропетровская - 6 н.п. и Запорожская - 2 н.п.

В этот же день в Луганской области, городе Лисичанск, из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались 23 тыс. Абонентов.

"К восстановительным работам привлечены бригады КП" Лисичанск водоканал ". Котельные работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.