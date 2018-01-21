Из-за непогоды остаются без света 322 населенных пункта

В четырех областях Украины остаются обесточенными 322 населенных пункта через сложные погодные условия.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Остаются обесточенными 322 населенных пункта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Одесской области обесточены 244 населенных пункта, Черкасской - 74, Черниговской - 3, Днепропетровской - 1). Читайте также: Из- за снегопада 365 населенных пунктов - до сих пор без света

В Одесской области продолжаются восстановительные работы в г. Вилково, для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечено 2 передвижные электростанции ГСЧС.