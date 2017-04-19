Из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта - ГСЧС

Из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта в шести областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"С 18 на 19 апреля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, шквалистые порывы ветра), из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач, обесточены 152 населенных пункта в шести областях", - говорится в сообщении.

В частности, в Днепропетровской области обесточены 73 населенных пункта, в Харьковской - 38, в Полтавской - 35, в Херсонской - 4, в Кировоградской - 1 и в Запорожской - 1.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские синоптики предупреждают об ощутимом ухудшении погодных условий на всей территории Украины в течение 18- 22 апреля 2017 года. В связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается похолодание.