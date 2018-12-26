Из-за непогоды затруднено движение транспорта в четырех областях Украины

Из-за непогоды в четырех областях Украины затруднено движение машин. В этих регионах дорожники ввели ограничения на проезд крупногабаритного и общественного транспорта.

В частности, речь о Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает strana.ua.

В Полтавской области двадцатикилометровая пробка образовалась на автодороге М-03, между селом Красногоровка Великобагачанского района и селом Красное Хорольского района. Кроме того, затруднено движение на автодороге Золотоноша - Кременчуг (трасса Н-08) недалеко от села Липовое. В пробке находится около 50 автомобилей.

В Черкасской области затруднено движение на все той же дороге Золотоноша - Кременчуг (трасса Н-08) недалеко от села Тимченки. Тут в пробке стоит всего около 10 авто.

На других автомобильных дорогах государственного и местного значения движение транспорта обеспечено, утверждает ГСЧС. На дорогах местами гололедица. Для оказания помощи в буксировке спасатели задействовали более 900 человек и 250 единиц техники.

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