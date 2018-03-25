Из-за пожара в торговом центре Кемерово погибли 5, пострадали 32 и пропали 17 человек (видео)

По данным Следкома РФ, в результате пожара в ТЦ в городе Кемерово погибли пять человек, среди которых один ребенок, один мужчина и три женщины.

Причиной смертельного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" могло стать неосторожное поведение детей с огнем.

"По одной из версий, в игровой комнате загорелся поролоновый шарик", - сообщается в Telegram-канале НТВ.

Площадь пожара в торговом центре "Зимняя вишня" составила 1 500 квадратных метров. Над городом поднимаются гигантские клубы черного дыма.

В пресс-службе СК РФ отмечается, что за медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.

Из-за пожара в Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что огонь в ТЦ не удается потушить до сих пор.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что родственники не могут связаться с 17 людьми, которые, предположительно, могут находиться в торгово- развлекательном центре.

Один из жителей города снял видео пожара и выложил его в сеть.

По материалам Обозреватель, ДонПресс, Страна.ua