Израиль выразил соболезнования из-за сбитого Ил-20, однако обвинения России отверг

Израиль выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных на борту самолета Ил-20, который был сбит сирийскими системами ПВО, которые в свою очередь пытались уничтожить израильские истребители.

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

"Израиль выражает соболезнования по поводу гибели членов экипажа российского самолета, который был уничтожен сегодня в результате ведения огня сирийскими ПВО. Израиль считает режим Асада, чьи военные сбили российский самолет, полностью ответственным за этот инцидент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Израиль считает виновными и Иран, а также террористов "Хезболла", которые предоставляют сирийской армии оружие для ведения огня по израильским целям.

Израильская сторона считает причиной инцидента неорганизованный огонь сирийских войск. К тому же самолеты Израиля уже были на территории своей страны, когда Сирия запустила ракеты по российскому самолету. Также армия Асада не проверила, пребывает ли Ил-20 в зоне операции перед запуском ракет.

Напомним, вечером 17 сентября Минобороны России заявило, что самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 исчез над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16 на сирийскую провинцию Латакия. Также в момент исчезновения были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата Auvergne.

На следующий день в Минобороны РФ подтвердили, что ИЛ-20 был сбит сирийской ПВО, поскольку российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, израильская сторона предупредила российскую о начале авиабомбардировки объектов в Сирии всего за минуту до начала атаки, а потому несет полную ответственность за сбивание российского самолета ИЛ-20 и смерть 15 человек на борту сирийскими ПВО.

Это подтвердили в российском Министерстве обороны. "Ил-20" над Средиземным морем пропал с радаров, когда возвращался на авиабазу в Хмеймим. На борту было 15 российских военнослужащих, в Минобороны заявили, что они погибли. Российские СМИ пишут, что диспетчеры потеряли связь с самолетом, когда Израиль обстреливал ракетами объекты в сирийской провинции Латакия.