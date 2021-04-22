Кількість інфікованих за минулу добу збільшилася майже на 4 000 - медики зафіксували 16 235 нових хворих.

Про це повідомляє глава МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 663 дитини і 319 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 904 особи; одужали - 18 831 особа; здійснено тестувань за добу - 101 981 (в тому числі методом ПЛР - 46 516, методом ІФА - 17 644, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 37 821).

Збільшилася і кількість смертей. Зафіксовано 470 летальних випадків. Напередодні повідомлялося, що хвороба забрала життя 429 українців. З початку пандемії вірус забрав життя 41 266 громадян.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 990 353 особи, хворобу перемогли 1 533 303 українці. Проведено ПЛР-тестів - 9 089 301.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

Київ - 1673 випадки; Вінницька область - 448 випадків; Волинська область - 455 випадків; Дніпропетровська область - 976 випадків; Донецька область - 847 випадків; Житомирська область - 544 випадки; Закарпатська область - 208 випадків; Запорізька область - 995 випадків; Івано-Франківська область - 184 випадки; Київська область - 877 випадків; Кіровоградська область - 210 випадків; Луганська область - 304 випадки; Львівська область - 804 випадки; Миколаївська область - 449 випадків; Одеська область - 844 випадки; Полтавська область - 807 випадків; Рівненська область - 563 випадки; Сумська область - 700 випадків; Тернопільська область - 357 випадків; Харківська область - 1333 випадки; Херсонська область - 337 випадків; Хмельницька область - 870 випадків; Черкаська область - 695 випадків; Чернівецька область - 235 випадків; Чернігівська область - 520 випадків.